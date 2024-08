Viele fiebern auf diesen Termin hin: endlich in Rente , jede Menge Freizeit statt des stressigen Jobs. Viele haben aber auch ihre Bedenken: Was tun mit der ganzen Freizeit? Und viel wichtiger noch: Wird das Geld wohl reichen? Die gesetzliche Rente tut es selten. Wer nur auf die Rentenkasse gesetzt hat, muss mit harten Einschnitten rechnen. Wer privat vorgesorgt hat, kommt hoffentlich sehr gut über die Runden, kann sich vielleicht sogar das eine oder andere Extra leisten.

Finanzen unbedingt überprüfen

Mit 65 noch einen langen Anlagehorizont

Machen Sie aber bitte nicht den Fehler, den viele machen: Ihre Biografie als Anlegerin oder Anleger endet nicht mit dem Renteneintritt. Das habe ich auch mal gedacht. Aber wenn Sie mit 65, 66 oder 67 Jahren in Rente gehen, haben Sie hoffentlich noch viele, viele Jahre, eventuell sogar ein paar Jahrzehnte arbeitsfrei vor sich. Ihr Anlagehorizont ist im besten Fall noch ziemlich lang. Vor allem dann, wenn Sie so alt wie Queen Elizabeth II. oder Jopi Heesters werden. Der Renteneintritt ist also kein Grund, Ihr Depot leerzuräumen und alle Aktien zu verkaufen. Aber vielleicht überdenken Sie Ihre Aktienquote. Und auch Ihre Ziele.

Wie viel Geld brauchen Sie monatlich zusätzlich aus Ihrem Depot? Ist es eher viel oder kommen Sie mit Ihren sonstigen Einkünften locker über die Runden, was ich Ihnen gönnen würde? Womit wir bei Ihrem Anlageziel wären. Liegt das Geld im Depot, um Ihre Alterseinkünfte zu erhöhen? Müssen Sie es langsam verfrühstücken, Monat für Monate ein paar Aktien, Fonds- oder ETF-Anteile verkaufen, weil es anders nicht geht? Brauchen Sie das Geld eigentlich nur für den zusätzlichen Luxus? Möchten Sie das Vermögen eher erhalten oder weiter mehren? Oder geht es Ihnen finanziell sogar so gut, dass Sie Ihr Depot irgendwann vererben werden? Entsprechend wird Ihre Strategie, Ihre Aktienquote ausfallen.

Auch die Generation 60 plus sollte nicht auf Aktien verzichten

Verzichten sollten Sie auf Aktien nie, wenn es irgendwie geht. Auch dann nicht, wenn Sie der Generation 60 plus angehören. Denn Aktien sind und bleiben, davon bin ich fest überzeugt, langfristig die renditestärkste Anlageklasse überhaupt. Lassen Sie sich diese Renditen nicht entgehen. Passen Sie aber bitte Ihre Aktienquote an die neuen Gegebenheiten an. Vielleicht haben Sie im Alter von 60 plus auch nur noch eine Aktienquote von 30 oder 40 Prozent, statt wie vorher 50 Prozent.