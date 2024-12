Die Weihnachtsüberraschung in den USA gab es 2024 schon am Mittwoch vor Weihnachten. Spekulative Anleger und Investoren hatten sich darauf eingestellt, dass die US-Notenbank die vorweihnachtliche Laune nicht stören würde. Doch dann packte Notenbank-Chef Jerome Powell in seiner Rede von Inflation bis zur Zinspause wirklich jedes Thema an, das unter Börsianern für Unruhe sorgt.