Das Jahr 2024 war ein sensationelles Börsenjahr. Der Dax zündete eine Kursrakete nach der anderen und markierte Rekord nach Rekord. Rund 19 Prozent hat der Index zugelegt, solch phänomenale Jahre sind wirklich selten. Der Dax war damit auch der Top-Performer unter den großen europäischen Börsen. Und das, obwohl die deutsche Wirtschaft in der Rezession steckt – schon das zweite Jahr in Folge. Ein drittes könnte folgen, glaubt man den Prognosen renommierter Volkswirte und Wirtschaftsinstitute.

Dax-Unternehmen machen ihre Umsätze im Ausland

Wie passt das zusammen? Eine Volkswirtschaft in der Krise, doch die Börsenkurse steigen? Es heißt immer so schön, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Das stimmt auch, aber das ist in diesem Fall wohl eher weniger die Begründung. Der Dax ist nämlich weniger deutsch als gedacht.