Kaum hat der US-Präsident gewechselt, wird es an der Börse turbulent. Das liegt vor allem daran, dass das Thema KI weiter alle in Atem hält – und die Chinesen das Tempo anziehen.

Haben Sie im Kopf, wie hoch der Marktwert des Nvidia-Konzerns ausfällt? Nun, am letzten Freitag im Januar wurde das Unternehmen mit 3,3 Billionen Euro bewertet. Einen Handelstag später lag der Wert dann nur noch bei 2,95 Billionen. So schnell sind 305 Milliarden US-Dollar weg.

Der Grund ist allseits bekannt – die Chinesen haben womöglich ihren Laika- respektive Sputnik-Moment. Dies war vor vielen Jahrzehnten ein Weckruf für die Amerikaner, als Russen eine Hündin und Satelliten ins All beförderten. Dieses Mal waren es die Chinesen, die dem KI-Superstar Nvidia und der US-KI-Industrie mit Deepseek eine Alternative entgegensetzten. Lesen Sie hier mehr dazu. Wie gut diese Alternative ist, wird man noch präziser analysieren. Doch bei Nvidia und Co. führte es zu einmaligem Rumpeln.

Deutsche Anleger hatten an den heftigen Schwankungen große Freude: Am Börsenplatz Gettex in München lag Nvidia ebenso in der Beliebtheit ganz vorn wie bei Morgan Stanley oder JP Morgan, beide führende Anbieter bei Hebelpapieren auf Nvidia. Es war sogar der Handelstag mit dem größten Umsatz der Geschichte für eine Einzelaktie.