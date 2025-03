Doch stopp! Ist das nicht viel zu viel? Die Börsenkurse schwanken gerade munter hin und her. An der Wall Street , der Leitbörse der Welt, ging es zuletzt eher runter als hoch. Die Unsicherheit ist groß, seit US-Präsident Donald Trump quasi täglich Strafzölle verkündet, aussetzt, wieder verkündet, kassiert, noch mal nachverhandelt. Selbst amerikanische Unternehmen werden immer vorsichtiger mit ihren Investitionen. Denn wenn die Importe teurer werden, trifft es auch sie.

Chancen nutzen, das Risiko breit streuen

Ja, wir müssen im Moment einiges ertragen. Und wer weiß, wann sich die Lage beruhigt und was wir bis dahin noch erleben müssen. Vielleicht sogar einen Crash und nicht nur eine Korrektur? Aber sind diese Kursrücksetzer sehr langfristig betrachtet nicht eigentlich günstige Gelegenheiten zum Einstieg, also Chancen?

Mit acht Bausteinen zum Börsenerfolg

Den größten Anteil im Depot machen amerikanische Aktien aus, was an der Auswahl der Indizes liegt. Auf den ersten Blick sind es aber die Aktien aus den aufstrebenden Schwellenländern (den Emerging Markets) und Nebenwerte, die mit jeweils immerhin je 20 Prozent die größten Positionen sind. Bei den Börsenzwergen setzen Sie jeweils zehn Prozent auf europäische und amerikanische Nebenwerte, für ETF-Anleger wären die passenden Indizes zum Beispiel der MSCI Europe Small Cap und der Russel 2000.

Dass ich auch in diesem Depot nicht auf Unternehmen verzichte, die Wert auf regelmäßige und vergleichsweise hohe Gewinnausschüttungen legen, versteht sich fast von selbst. Schließlich ist die Dividende ein wichtiger Baustein für unseren Anlageerfolg. Bleiben noch die Value-Titel à la Warren Buffett, also Substanzaktien, die zehn Prozent ausmachen. Ob Qualität, Dividende oder Value – immer sind die US-Aktien recht hoch gewichtet. Das stört mich aber nicht, liefen sie doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr gut.