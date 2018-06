Wirtschaft

Uniper-Sonderprüfung nicht vom Tisch - Eon will Vertagung

06.06.2018, 17:15 Uhr | dpa-AFX

ESSEN (dpa-AFX) - Im Übernahmekampf beim Energiekonzern Uniper droht Vorstandschef Klaus Schäfer weiter die Einsetzung eines Sonderprüfers. Großaktionär Eon wollte am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Essen die Entscheidung über die Einsetzung eines Prüfers verschieben lassen. Da auch ein Vertreter des US-Hedgefonds Elliot, der hinter dem Antrag auf Sonderprüfung steht, für die Verschiebung stimmen wollte, galt diese als gesichert. Eon und Elliot haben zusammen die Mehrheit am Uniper-Kapital.

Elliot wirft Schäfer und dem Uniper-Vorstand Pflichtverletzungen im Abwehrkampf gegen den finnischen Versorger Fortum vor. Bei der Prüfung soll es auch um mögliche Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand gehen. Auch die Entlastung des Uniper-Vorstands sollte auf Antrag von Eon auf eine spätere Hauptversammlung verschoben werden, da sie unmittelbar mit dem Ergebnis einer möglichen Sonderprüfung zusammenhänge.

Schäfer und Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg wiesen die Vorwürfe als unbegründet zurück. "Der Vorstand sieht keinen Anlass für eine Sonderprüfung und deshalb auch keinen Anlass für die Vertagung der Entlastungsentscheidungen", sagte Schäfer.

Fortum hatte Eon dessen Beteiligung von 46,7 Prozent an Uniper für rund 3,8 Milliarden Euro abgekauft. Weil noch kartellrechtliche Genehmigungen fehlen, ist das Geschäft aber bisher nicht abgeschlossen. Deshalb nahm Eon noch an Hauptversammlung teil.

Der bisherige Mutterkonzern folgte aber nicht der Empfehlung des Uniper-Aufsichtsrats, die Sonderprüfung abzulehnen. Die Entscheidung solle "in die Hände der zukünftigen Anteilseigner" gelegt werden, sagte der Eon-Vertreter. Möglicherweise seien die Streitfragen dann durch eine endgültige Genehmigung bereits gelöst. Auch ein Vertreter von Elliot stimmte schließlich der Vertagung zu.

Bei dem Streit geht es vor allem um die Genehmigung des Deals durch russische Behörden. Sie hatten die Auflage verhängt, dass Fortum nicht mehr als 50 Prozent von Uniper übernehmen darf. Das könnte Pläne des Fonds durchkreuzen. Er soll Berichten zufolge auf eine Komplettübernahme von Uniper durch Fortum und eine hohe Abfindung spekulieren. Auch Fortum-Chef Pekka Lundmark hatte den Vorwurf erhoben, das Uniper-Management habe in Russland aktiv gegen das Deal mit Eon gerbeitet.

Schäfer rechnet offensichtlich nicht damit, dass der Deal noch platzt. Nachdem die russische Antimonopolbehörde den Kauf genehmigt habe, könne die Transaktion voraussichtlich in den nächsten Wochen endgültig vollzogen werden, sagte er. Der Uniper-Chef will auch nach dem Einstieg der Finnen die unternehmerische Selbstständigkeit der früheren Eon-Tochter erhalten. Das sei "absehbar der beste Weg" für Uniper.