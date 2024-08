Das Problem: Für den Nebenjob gilt automatisch die Steuerklasse 6 – und die ist besonders ungünstig. Denn in dieser Lohnsteuerklasse gibt es keine Freibeträge, Ihr Gehalt wird also ab dem ersten Euro versteuert. Zusätzlich fallen Sozialversicherungsbeiträge an. Lesen Sie hier, was Ihnen in Steuerklasse 6 genau abgezogen wird.