Goldpreis im Auge behalten

Und so steht vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in der Welt der Goldpreis so hoch wie nie: Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete am 28. August 2.507 US-Dollar, umgerechnet etwa 2.250 Euro. In den vergangenen 12 Monaten hat Gold mehr als 30 Prozent an Wert zugelegt. Sollten Sie sich wirklich von Ihrem Goldschmuck trennen wollen, könnten Sie also vom derzeitigen Preisrekord profitieren.