Nach der Energiekrise 2021 und 2022 sind die Strompreise mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau – beziehungsweise liegen sogar teils darunter: Eine Kilowattstunde Strom gibt es bei einigen Lieferanten für weniger als 30 Cent, auch für Neukunden. Damit einher geht aber auch, dass neue Anbieter auf den Markt drängen, die Wechsler gewinnen und so ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.

Insolvenzen und ungewöhnliche Namen verunsichern

Für den Verbraucher ist es schwer zu beurteilen, ob ein solcher Stromanbieter seriös ist. Zur Verunsicherung trug bei, dass in den vergangenen Jahren mehrere Stromanbieter insolvent gingen. Weil sie im Kampf um neue Kunden Strom zu billig anboten, schafften sie es auf Dauer nicht, kostendeckend zu wirtschaften.

Ärger lösten aber auch Stromlieferanten aus, die Wechselwillige reihenweise ablehnten. Zuletzt kann auch verunsichern, dass die Namen vieler Lieferanten so rein gar nichts mehr mit Strom zu tun haben. So fragte uns ein Leser konkret, ob etwa "Octopus Energy" ein seriöser Stromanbieter sei.

Was Sie wissen sollten und wie Sie vorgehen können, um seriöse von weniger seriösen Stromlieferanten zu unterscheiden, verraten wir im Ratgeber.

Keine offizielle Liste der "schwarzen Schafe"

Die schlechte Nachricht: Die eine offizielle schwarze Liste unseriöser Stromanbieter gibt es nicht. Jedoch können Sie an verschiedener Stelle recherchieren.

So standen zuletzt etwa Primastrom, Voxenergie, die Energie Calw GmbH, die Schwarzwald Energie GmbH oder Elektrizität Berlin im Fokus der Verbraucherschützer. Dabei ging es um nicht fristgerechte Preiserhöhungen, missverständlichen Werbung, irreführende Preisgarantien und unzulässige Verbrauchsschätzungen.

Der Geldratgeber "Finanztip" rechnet nach eigenen Angaben selbstständig nach, ob Stromlieferanten kostendeckend arbeiten können. Die Experten schauen also zum Beispiel, ob der Strompreis die Kosten für den Stromeinkauf, den Transport über die Netze, das Entgelt für den Stromzähler sowie Steuern , Umlagen und Abgaben abdecken kann.

Auch die Verbraucherzentrale rät, sich bei der Wahl des neuen Stromanbieters an der Bewertung anderer Stromkunden zu orientieren. Gerade, wenn Sie auf Vergleichsportalen nach Stromanbietern suchen, finden Sie das Rating anderer Nutzer transparent neben dem jeweiligen Tarif.

Die Stiftung Warentest weist schließlich darauf hin, dass auch immer mehr regionale Versorger Strom in andere Postleitzahlengebiete liefern. Bisher seien nur private, niemals kommunale Anbieter Pleite gegangen.

Checkliste: So finden Sie einen seriösen Stromanbieter

2. Suchen Sie im Internet nach weiteren Informationen zum Stromlieferanten, etwa in welchen Ländern und wie lange dieser schon tätig ist. Gibt es einen Anbieter schon länger, spricht das für ihn. Ein ungewöhnlicher Name kann auch daher rühren, dass der Anbieter ursprünglich an Verbraucher eines anderen EU-Markts adressiert war.