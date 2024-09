Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was passiert mit Commerzbank-Aktien bei einer Übernahme durch die Unicredit?

Die italienische Großbank Unicredit hat viele überrascht: Nach zunächst neun Prozent , gehören jetzt 21 Prozent der Commerzbank ihr . Spekuliert wird, dass Unicredit-Chef Andrea Ortel Deutschlands zweitgrößte Bank gern vollständig übernehmen will. Entstehen würde ein europäischer Bankenriese mit einem Börsenwert von rund 79 Milliarden Euro. Eine feindliche Übernahme hatte Ortel vergangene Woche eigentlich ausgeschlossen . Und doch sieht nun einiges danach aus.

Die Aktie fuhr derweil Achterbahn. Nach einem Sprung auf 15,71 Euro ging es am Montag zurück auf 14,60 Euro. Wie könnte es nun weitergehen, wie könnte eine Übernahme vonstattengehen? Und, so fragt uns ein Leser: Was würde dann mit seinen Commerzbank-Aktien im Depot passieren?