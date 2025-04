Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was sind Alternativen zum Sparkonto?

Diese Geschichte haben Sie als Sparer vermutlich schon vielfach gehört: Parken Sie Ihr Geld auf dem Girokonto, ist es dort zwar sicher, Sie verlieren de facto aber Geld. Denn Zinsen gibt es dort meist keine, und so frisst die Inflation jedes Jahr ein paar Prozentpunkte vom Wert Ihrer Sparsumme auf.

Ein Leser fragte uns daher: Wo sollte man sein Geld, wenn nicht auf dem Sparkonto, am besten sicher parken? Und: Was ist zu empfehlen, damit man selbst am meisten davon profitiert und nicht andere?