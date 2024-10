Experten raten in der Regel, dass Edelmetalle auch wegen ihrer Funktion als "sicherer Hafen" bis zehn Prozent Gewicht im Depot ausmachen können – sie haben sich in Börsenkrisen oft bewährt, das Depot stabilisiert. Vor dem Hintergrund fragte uns nun ein Leser: Wo kann man eigentlich Silber kaufen?

Silber kaufen beim niedergelassenen Händler

Für den Silberkauf gilt dasselbe wie für den Goldkauf: Sie können das Edelmetall bei spezialisierten Händlern entweder vor Ort in einer Filiale oder online kaufen. Die Filialen haben den Vorteil, dass Sie das Silber – etwa als Barren – direkt mitnehmen und sich beim Kauf beraten lassen können. Online gibt es dagegen oft etwas bessere Preise, Sie müssen aber einen Versand in Kauf nehmen.

Silber kaufen im Onlineshop

Dort können Sie die Preise für verschiedene Größen an Silberbarren und auch Münzen aus Silber in einer Liste überblicken und den günstigsten auswählen. Achten Sie in dem Fall darauf, dass der Shop eine Versandversicherung mit anbietet. Denn in der Regel müssen Sie das Edelmetall bezahlen, bevor es bei Ihnen eintrifft.