Wer als Rentner vorübergehend ins Ausland zieht, braucht sich keine Sorgen zu machen: Bei der Rente ändert sich nichts, die Rentenversicherung überweist sie wie gewohnt auf ein Konto Ihrer Wahl. Das gilt selbst bei einem dauerhaften Umzug ins europäische Ausland. Was aber, wenn es im Alter noch einmal in den Fingern juckt und Sie den Ruhestand für ausgedehnte Reisen nutzen möchten?

Das fragt sich ein t-online-Leser, der eine mehrjährige Weltreise mit dem Wohnmobil plant. Er schreibt: "Ich wäre dann ja keine sechs Monate ständig in Deutschland oder in der EU, aber auch nicht in einem anderen Land mit einem festen Wohnsitz ansässig. Was bedeutet das für meine Rente?"