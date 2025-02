Seit Mitte Januar wird die elektronische Patientenakte (ePA) in drei Modellregionen in Deutschland getestet. Die ePA soll ein digitaler Speicher etwa fĂŒr Angaben zu Medikamenten, Befunde und Laborwerte sein, Patienten ein Leben lang begleiten und fĂŒr Ärzte, KrankenhĂ€user und Therapeuten nutzbar und einsehbar sein. Was Sie zur EinfĂŒhrung wissen mĂŒssen, lesen Sie hier. Ein t-online-Leser, der kein Smartphone besitzt, fragte nun jedoch: Kann ich die ePA auch vom Laptop aus nutzen und einsehen?

Das brauchen Sie fĂŒr die Desktop-Lösung

Am PC können sie dann grundsĂ€tzlich die gleichen Funktionen nutzen wie ĂŒber das Smartphone, also: Dokumente hoch- und herunterladen, Berechtigungen verwalten, Protokolle einsehen, Benachrichtigungen verwalten.

Zwei Möglichkeiten ohne digitales EndgerÀt

DarĂŒber hinaus können Versicherte auch einen Vertreter, zum Beispiel ein Familienmitglied, berechtigen, die ePA in ihrem Auftrag ĂŒber die App einzusehen und zu verwalten (Vertretungsfunktion der ePA). Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann sich an die Ombudsstelle der Krankenkasse wenden, um Einsicht zu bekommen oder den Zugriff bestimmter Leistungserbringer steuern zu können. In jedem Fall sollten Sie sich mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung setzen.