Um die Witwenrente ranken sich viele Mythen. Oft fängt es schon beim Namen an: Weil sich umgangssprachlich der Begriff "Witwenrente" durchgesetzt hat, könnte man meinen, diese Art Rente gäbe es nur für Frauen. Doch dem ist natürlich nicht so. Auch die Frage, ob man irgendwann zu alt sei, um noch Anspruch auf diese Hinterbliebenenrente zu haben, erreicht die Redaktion immer wieder. Hier finden Sie die Antwort.

Überhaupt scheint es viel Unsicherheit zu geben, was die Voraussetzungen für die Witwenrente angeht. Auch diese Frage einer t-online-Leserin dreht sich darum: "Ich bin 60 Jahre alt, mein Mann 62. Wir sind seit 37 Jahren verheiratet. Habe ich überhaupt Anspruch auf Witwenrente, wenn ihm jetzt etwas passiert?"

Dahinter steckt die Frage, ob man auch dann Witwenrente bekommen kann, wenn der Ehepartner im Falle seines Todes noch gar nicht in Rente war. Die Antwort ist eindeutig: Ja.

Die Rentenversicherung wird Sie informieren, sofern noch Nachweise benötigt werden. Benötigen Sie Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge, können Sie sich an die Deutsche Rentenversicherung wenden – entweder an die Auskunfts- und Beratungsstellen, an das kostenlose Servicetelefon oder die ehrenamtlichen Versichertenberater. Auch die Gemeindeämter können helfen. Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Internetseite der Rentenversicherung.