Wer heiratet oder sich verpartnern lässt, erhält zusätzliche Rechte. Eines davon betrifft die finanzielle Versorgung, wenn einer der Partner sterben sollte. Denn dann wird in der Regel eine Hinterbliebenenrente gezahlt, umgangssprachlich als Witwenrente bezeichnet. Doch was gilt, wenn man zum Zeitpunkt der Trauung bereits im Seniorenalter ist?

Die gute Nachricht für die Leserinnen: Was die Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung angeht, ist die Behauptung ein Mythos. "Das Alter bei der Eheschließung spielt keine Rolle", sagt Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online. "So können auch Hochbetagte sich noch gegenseitig für den Fall des Todes absichern. Dies gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften."

Im Beamtenrecht gelten andere Regeln

Anspruch auf eine Witwenrente in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht aber nur dann, wenn der oder die Verstorbene für mindestens fünf Jahre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat und die Ehe mindestens ein Jahr bestand. Im Fall der Leserinnen hat die ältere Partnerin allerdings nicht in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt, sondern erhält als ehemalige Beamtin eine Pension. Und dort gelten andere Regeln.