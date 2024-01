Das Geschäftsmodell der Neobroker basiert auf teilweise sehr niedrigen Ordergebühren oder sogar komplett provisionsfreiem Handel. Die Bedienung der Apps ist sehr einfach und intuitiv gehalten. Gerade für Börsenneulinge sinken dadurch die Einstiegshürden in den Aktienhandel. Doch mit den geringen Gebühren soll bald Schluss sein. Was bedeutet das für Anleger?

Was steckt hinter dem provisionsfreien Handel?

Das Kürzel PFOF beschreibt Provisionszahlungen für die Auftragsvermittlung von Handelsaufträgen, sogenannte Rückvergütungen oder Kickback-Provisionen. Einfach ausgedrückt: Broker leiten die Handelsaufträge ihrer Kunden an bestimmte Handelsplätze weiter und lassen sich dafür bezahlen. So können Broker Anlegern den Kauf von Aktien sehr günstig oder manchmal gar zum Nulltarif anbieten.

Für ein Verbot der Rückvergütungen spricht sich Sophie Thurner, Mitbegründerin der Investmentplattform Beatvest, aus. Sie sehe in der gängigen Praxis keinen optimalen Weg für Kleinanleger. Durch niedrige Gebühren würden falsche Anreize gesetzt und Verbraucher zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren motiviert. "Je mehr Kleinanleger in ihre Positionen hinein- oder heraushandeln, desto mehr Geld verlieren sie", sagt Thurner bei "dasinvestment.com".

Kritik an EU-Entscheidung

"Das Verbot von Payment for Order Flow ist ein Riesenerfolg für die Monopolbörsen", kritisiert Christian Hecker von Trade Republic die EU-Entscheidung in einem Interview mit "tagesschau.de". "Sie wollen sich damit verbraucherfreundliche, günstige und einfache Konkurrenz vom Leib halten und haben auf diesem Weg in Brüssel nun einen Meilenstein erzielt", so Hecker weiter.