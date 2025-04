Wer gesundheitlich stark eingeschränkt ist, kann unter Umständen eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) erhalten. Diese gibt es in zwei Varianten: voll und teilweise. Seit rund zwei Jahren versucht ein t-online-Leser vor Gericht zu erstreiten, dass seine teilweise EM-Rente in eine volle EM-Rente umgewandelt wird. Diese wäre doppelt so hoch. Mehr zum Anspruch auf Erwerbsminderungsrente lesen Sie hier.