Trade Republic ist neben Scalable Capital und Smartbroker einer der bekanntesten sogenannten Neobroker. Per App können Sparer dort günstig beispielsweise Aktien und ETFs kaufen. Im Jahr 2024 stieg die Kundenzahl von Trade Republic nach Unternehmensangaben auf acht Millionen an. Einer der Gründe: die Zinsen auf Guthaben. Der Broker bietet auf nicht investiertes Guthaben den Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB), derzeit sind das 2,5 Prozent (Stand: April 2025).

Doch es gibt einen Haken: Denn das Guthaben ist nicht vollständig durch die gesetzliche Einlagensicherung gedeckt. Diese sichert Spareinlagen im Falle einer Insolvenz der Bank bis 100.000 Euro pro Kunde und Institut ab. Stattdessen lässt Trade Republic nur einen Teil des Sparguthabens als Einlagen bei Partnerbanken verwalten. Der andere Teil wandert in sogenannte Geldmarktfonds. Das sind Fonds, die in kurzfristige Geldmarktpapiere wie etwa kurzfristige Staatsanleihen investieren. Mehr zu Geldmarktfonds lesen Sie hier.

Geld, das in solchen Fonds liegt, gehört zwar als Schonvermögen auch im Pleitefall der Bank immer dem Anleger – jedoch kann gerade bei börslichen Turbulenzen der Wert solcher Anlagen auch mal schwanken. Ein t-online-Leser wollte vor dem Hintergrund wissen: Kann man als Trade-Republic-Kunde darauf bestehen, dass das Sparguthaben nur bei Partnerbanken als Einlage gehalten wird – und nicht in Geldmarktfonds?

Trade Republic verteilt das Geld

Die kurze Antwort ist: nein. Trade Republic behält es sich vor, die Cash-Guthaben seiner Kunden für diese aufzuteilen. In der App ist im Kleingedruckten zu lesen, dass sich die Aufteilung danach richte, wie hoch die "Kapazitäten im globalen Refinanzierungsmarkt für Banken" seien. Das bedeutet: Die Partnerbanken (Deutsche Bank, JP Morgan SE oder HSBC Continental Europe) nehmen nur so viele Einlagen an, wie sie gerade brauchen – und wie sie sich nicht anderweitig leihen können, also etwa als kurzfristige Kredite von anderen Banken.