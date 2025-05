Unterschied zwischen Sterbegeld und Kostensterbegeld

Das kommt darauf an, wen der verstorbene Beamte oder die verstorbene Beamtin hinterlässt. Sind sogenannte vorrangig anspruchsberechtigte Personen vorhanden, also ein Ehepartner, leibliche oder adoptierte Kinder oder Enkel, erhalten diese das Sterbegeld als pauschale Zahlung. Dabei hat zuerst die Witwe oder der Witwer Anspruch (§ 18 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)). Lesen Sie hier, welche weiteren Leistungen Hinterbliebenen von Beamten zustehen.

Das Sterbegeld ist in der Regel doppelt so hoch wie die monatlichen Dienstbezüge oder die Pension des Verstorbenen. Ausnahmen gelten in Bremen und Baden-Württemberg. In Bremen beträgt das Sterbegeld nur den 1,35-fachen Satz der Bezüge, in Baden-Württemberg wird es ausschließlich an den hinterbliebenen Ehegatten gezahlt.