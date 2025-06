Dass überhaupt ein Antrag nötig ist, ist eine Vorgabe des Gesetzgebers. In § 19 Satz 1 Sozialgesetzbuch IV heißt es dazu: "Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung, nach dem Recht der Arbeitsförderung sowie in der sozialen Pflegeversicherung werden auf Antrag erbracht, soweit sich aus den Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes ergibt."

Was ist, wenn ich die Frist versäumt habe?

Wichtig: Die Altersrente wird frühestens ab dem Monat gezahlt, in dem Sie den Antrag gestellt haben. Wer zu spät dran ist, riskiert also, dass sich die erste Rentenzahlung verschiebt – auch wenn der Anspruch an sich besteht. Eine rückwirkende Zahlung ist in der Regel nur innerhalb von drei Monaten möglich.