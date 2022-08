Wie beantrage ich eine Kreditkarte?

Was bringt mir eine Kreditkarte?

Der zentrale Vorteil einer Kreditkarte ist, dass sie Ihnen – wie der Name vermuten lässt – kurzfristig einen zinslosen Kredit zur Verfügung stellt. Eine Standard-Kreditkarte, auch Chargekarte genannt, funktioniert so: Wenn Sie mit der Kreditkarte einkaufen, streckt Ihnen Ihre Bank den Betrag vor. Erst am Ende des Monats bucht sie ihn von Ihrem Konto ab. Sie bekommen deshalb am Ende eines Monats eine Kreditkartenabrechnung.