Doch was hat es damit auf sich? Und wo finde ich die Nummer? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zur Kreditkartenprüfnummer.

Wie lang ist die Prüfnummer?

So lang ist die Zahlenfolge bei den wichtigsten Anbietern:

Wozu ist die Kartenprüfnummer wichtig?

In der Vergangenheit haben es Hacker immer wieder geschafft, echte Kreditkartennummern abzugreifen oder zu errechnen. Mit diesen konnten sie dann in Ihrem Namen Einkäufe tätigen. Die Kartenprüfnummer soll das verhindern.

Wo finde ich die Prüfnummer?

Sie finden die Kartenprüfnummer oder Prüfziffer je nach Anbieter auf der Vorder- oder der Rückseite Ihrer Karte in der Regel neben dem Unterschriftenfeld. Die Prüfnummer ist – im Gegensatz zur Kreditkartennummer – nicht in die Karte geprägt, sondern lediglich aufgedruckt. So können Maschinen die Nummer nicht auslesen.