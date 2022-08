Steuerklasse 6: Hohe Abzüge, keine Freibeträge

Aktualisiert am 11.08.2022 - 08:00 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Das wird Ihnen in Steuerklasse 6 vom Lohn abgezogen

In keiner Steuerklasse ist der monatliche Steuerabzug so hoch wie in Steuerklasse 6. Das liegt daran, dass Sie bereits ab dem ersten Euro Steuern zahlen müssen. Denn: Es gibt keine Freibeträge.