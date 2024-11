Welche Nachteile gibt es für Rentner in Steuerklasse 5?

Ihre Rente ist nur dann steuerpflichtig, wenn sie so hoch ist, dass sie den gesetzlichen Grundfreibetrag überschreitet. Den gibt es in Steuerklasse 5 aber nicht. Allerdings gilt noch ein besonderer Rentenfreibetrag. Lesen Sie hier, ab wann Sie als Rentner überhaupt Steuern zahlen müssen .

Welche Steuerklasse sollte ich als Rentner wählen?

Verdient der Partner, der noch erwerbstätig ist, hingegen eher gering, sollte dieser sich in Steuerklasse 5 einsortieren lassen. Derjenige Partner, der bereits in Rente ist, zahlt dann in Steuerklasse 3 weniger Steuern auf seine Rente. Diese Aufteilung lohnt sich immer dann, wenn der Rentner in der Beziehung mindestens 60 Prozent der gesamten Einkünfte mit seiner Rente erwirtschaftet.