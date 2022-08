Grundsteuermessbetrag: Formel und Berechnung

Die genauen Grundsteuermesszahlen finden Sie in den Tabellen weiter unten.

Wie berechnet sich der Grundsteuermessbetrag?

Der Grundsteuermessbetrag ergibt sich, wenn man Einheitswert und Grundsteuermesszahl multipliziert. Die Formel dafür lautet also:

So gelingt Ihnen die neue Grundsteuererklärung

Wie hoch ist der Grundsteuermessbetrag?

Eine Beispielrechnung: Nehmen wir an, Sie besitzen ein Einfamilienhaus mit dem Einheitswert 20.000 Euro in Berlin. Die Grundsteuermesszahl beträgt in diesem Fall 0,26 Prozent. Daraus ergibt sich ein Grundsteuermessbetrag von 52 Euro (20.000 Euro x 0,0026 = 52 Euro).