Einheitswert bei der Grundsteuer: So berechnet er sich

Sein Name rührt daher, dass er für verschiedene Steuerarten einheitlich nutzbar sein sollte. Allerdings kommt der Einheitswert heute außer bei der Berechnung der Grundsteuer nur noch bei der Zweitwohnsitzsteuer zum Einsatz.

Eigentümer von Grundstücken und Immobilien müssen deshalb im Jahr 2022 eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben, umgangssprachlich Grundsteuererklärung genannt, in der sie allerlei Angaben zu ihrem Besitz machen. Dank dieser Daten können die Finanzämter dann den neuen Grundsteuerwert ermitteln (mehr dazu unten).

Wie wird der Einheitswert für die Grundsteuer ermittelt?

Noch bis 2025 wird die Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke mithilfe des Einheitswerts ermittelt. Die Finanzämter legen ihn für jedes Grundstück fest und orientieren sich dabei an den Wertverhältnissen , die zum Zeitpunkt der letzten sogenannten Hauptfeststellung vorlagen.

Weil Hauptfeststellungen sehr aufwendig sind, ist die jüngste sehr lange her: Sie fand im Westen am 1. Januar 1964 statt und im Osten am 1. Januar 1935. Die Einheitswerte liegen daher erheblich unter den heutigen Verkehrswerten.