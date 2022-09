Stagflation: Die Konjunktur schwächelt weiterhin

Wer auf Schnäppchen hofft, muss wahrscheinlich noch eine Weile warten. Die Preise für Reisen, Autos und Möbel werden erst sinken, wenn den Verbrauchern die Lust am Konsum endgültig vergangen ist. Das kann noch dauern – auch wenn die Rezession jetzt gerade Fahrt aufnimmt.

Viele, die sich vor der nächsten Strom- und Gasrechnung fürchten, prüfen in diesen Wochen ihre Bestellungen und Aufträge. Wer seinen Arbeitsplatz in Gefahr sieht oder mit seinem Unternehmen in Schwierigkeiten geraten ist, bestellt die geplante Fernreise lieber ab, verschiebt den Umbau des Eigenheims und fährt den alten Wagen noch ein paar Monate länger.