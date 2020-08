Online-Handel

Deutsche Post kann von Corona-Krise profitieren

05.08.2020, 10:48 Uhr | dpa, rtr

Für die Deutsche Post ist schon Vorweihnachtszeit – zumindest wenn es nach den Paketlieferungen geht. Denn wegen der Corona-Krise kaufen viele Menschen online ein – der Konzern steigert Umsatz und Gewinn.

Die Deutsche Post hat in der Corona-Pandemie im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt – dank der vom boomenden Online-Handel ausgelösten Paketflut. "Die Menschen haben online bestellt wie sonst nur vor Weihnachten", sagte Finanzchefin Melanie Kreis.

Der Umsatz stieg demnach konzernweit um rund drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn lag bei 525 Millionen Euro nach 458 Millionen im Vorjahr. In beiden Fällen hatten Analysten weniger erwartet.

Deutsche Post: Paket- und Express-Sparte boomt

Rund lief es im Quartal für die Post vor allem in der Paket- sowie der Express-Sparte. Im Geschäft mit eiligen Sendungen habe der Konzern in Asien – und dort vor allem in China – seit Mitte des Quartals wieder Wachstum verbucht, sagte Kreis.



Im Paketgeschäft in Deutschland legte die Post zudem weiter rasant zu. Der Einzelhandel litt unter den Auflagen der Behörden zur Eindämmung der Pandemie, immer mehr Verbraucher orderten ihre Waren im Internet.

Eine neue Prognose und Eckdaten hatte der Konzern bereits im Juli veröffentlicht. Dabei hat der Konzern beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) die vorläufigen Zahlen leicht übertroffen. Der operative Gewinn stieg um fast 19 Prozent auf 912 Millionen Euro.