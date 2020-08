Wegen Corona-Krise

Milliardärsfamilie Schaeffler büßt ein Viertel ihres Vermögens ein

12.08.2020, 10:29 Uhr | mak, t-online.de

Schlechte Nachrichten für Mutter und Sohn Schaeffler: Die Eigentümer des Autozulieferers Schaeffler AG und Großaktionäre bei Continental haben rund ein Viertel ihres Vermögens wegen der Corona-Pandemie verloren.

Die Corona-Krise bringt nicht nur viele Menschen aus der Mittelschicht in finanzielle Schwierigkeiten. Auch die Superreichen leiden.

Jüngstes Beispiel: Die Unternehmerfamilie Schaeffler, genauer gesagt Georg Schaeffler und seine Mutter, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann. Die beiden halten die stimmberechtigten Anteile an der Schaeffler AG, einem der größten Autozulieferer in Deutschland, sowie über Schaeffler eine wichtige Beteiligung am Reifenhersteller Continental.

Ihr Vermögen ist wegen der Corona-Krise um bisher etwa ein Viertel geschrumpft, berichtet der Finanznachrichtendienst Bloomberg mit Verweis auf eigene Berechnungen. Der Grund: Wegen der Pandemie ist der weltweite Autoabsatz eingebrochen – und auch der Aktienkurs der Unternehmen ist gefallen.

Im Jahr 2018 kamen beide gemeinsam noch auf ein Vermögen von 35 Milliarden US-Dollar. Doch schon vor Corona wurde dieses jedes Jahr weniger – weil die Autoindustrie sich sehr stark wandelt. Rund 75 Prozent ihres Vermögens büßten die Schaefflers seit 2018 ein.