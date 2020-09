In Berliner Markt

Discounterkette Penny weist die "wahren Preise" aus

03.09.2020, 17:57 Uhr | mak, t-online

Eine Penny-Filiale (Symbolbild): In Berlin hat ein "Nachhaltigkeits-Markt" eröffnet. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Im Supermarkt finden Kunden normalerweise immer neue Angebote. Anders nun in einem Berliner Discounter: Ein Geschäft weist die "wahren Preise" aus. Diese enthalten versteckte Kosten – und liegen deutlich höher.

Wie teuer wäre ein Produkt, wenn es komplett nachhaltig hergestellt worden wäre? Normalerweise erfährt ein Kunde das nicht. Das soll sich nun ändern – zumindest in einem Berliner Penny-Markt.

Dafür weist die Discounterkette, die zu der Rewe-Gruppe gehört, in dem Geschäft bei bestimmten Produkten die "wahren Preise" aus. Diese berücksichtigen neben den "normalen" Kosten auch die versteckten Kosten für etwa die Auswirkungen von Stickstoff, CO2 oder Düngemitteln, die bei der Herstellung und dem Transport anfallen.



Die Preise haben Wissenschaftler der Universität Augsburg errechnet. So sollen die Kunden für die Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt sensibilisiert werden.

"Wir müssen dazu kommen, die Folgekosten unseres Konsums sichtbar zu machen", sagte Rewe-Manager Stefan Magel. Er räumte gleichzeitig aber ein: "Wir sind als Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt ohne Zweifel Teil des Problems".

So teuer wäre ein Päckchen Milch wirklich

Ein 400-Gramm-Gouda, der 1,99 Euro kostet, trägt nun ein Preisschild von 3,74 Euro. Ein Päckchen H-Milch, das es für 79 Cent gibt, kostet nach dem "wahren Preis" 1,75 Euro. Und 500 Gramm Hackfleisch kosten bei Penny normalerweise 2,79 Euro. Der "wahre Preis" liegt hier deutlich höher: bei 7,62 Euro.

Neben den "wahren Kosten", die an den Regalen ausgewiesen werden, setzt Penny in der Filiale insgesamt auf Nachhaltigkeit. So gibt es etwa bestimmte Obst- und Gemüsesorten mit Macken. Und vor der Tür steht ein Insektenhotel.