Als Reaktion auf die schwächelnde deutsche Wirtschaft schlägt der Verband der bayerischen Wirtschaft vor, einen Feiertag zu streichen. Grund dafür wäre die Tatsache, dass die Deutschen nicht genug arbeiten würden . Auch einige Ökonomen fordern die Streichung eines Feiertags und rechnen mit Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. So kommt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) zu dem Ergebnis, dass ein zusätzlicher Arbeitstag bis zu 8,6 Milliarden Euro mehr Wirtschaftswachstum bringen könnte.

Allerdings wäre der Effekt nicht in allen Branchen gleich groß, wie IW-Forscher Christoph Schröder erläutert: In manchen Berufen seien Kapazitäten nicht immer voll ausgelastet. In der Bauwirtschaft etwa macht es einen großen Unterschied, ob ein Feiertag im Sommer oder im Winter liegt, denn bei Eis und Schnee stehen Kräne ohnehin still.