Greensill Bank

Deutschem Geldhaus könnten Finanzprobleme drohen

03.03.2021, 11:02 Uhr | mak, t-online

Die Finanzgruppe Greensill Capital aus Australien steht offenbar vor der Insolvenz. Doch das könnte auch deutsche Sparer treffen. Denn eine Tochterbank lockt hierzulande mit hohen Zinsen.

Die britisch-australische Finanzgruppe Greensill Capital hat finanzielle Probleme. Mehreren Medienberichten zufolge hat sie in Australien Insolvenzschutz beantragt.

Am Montag hatte bereits die Schweizer Großbank Credit Suisse den Handel mit Fonds im Gesamtvolumen von zehn Milliarden Dollar vorübergehend eingestellt. Auch das Schweizer Fondshaus GAM kündigte am Dienstag an, einen gemeinsam betriebenen Fonds abzuwickeln.

Nun rückt auch die deutsche Greensill Bank mit Sitz in Bremen, die früher als Nordfinanz Bank firmierte, in den Fokus. Sie wirbt bei deutschen Privatkunden mit vergleichsweise hohen Zinsen auf Tages- und Festgelder.

Greensill Bank mit Muttergesellschaft eng verwoben

Die Bremer Greensill Bank, deren Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sich laut Jahresabschluss Ende 2019 auf 3,3 Milliarden Euro beliefen, ist mit Greensill Capital eng verwoben. Das Institut ist eine Art Geld- und Garantiegeber für die Gruppe.

Die Ratingagentur Scope schrieb im vergangenen Oktober, die Greensill Bank sei komplett abhängig von Greensill Capital beim Betreiben von Geschäften und der Absicherung von Kreditrisiken. Mit einer Insolvenz der Mutter Greensill Capital könnte laut Beobachtern deshalb auch die deutsche Greensill Bank ins Schlingern geraten.

Was heißt eine Banknotlage für Sparer?

Die Finanzaufsicht Bafin könnte im schlimmsten Fall ein Moratorium über die Bank verhängen – also eine Übereinkunft, die der Bank verbietet, Gelder auszuzahlen oder anzunehmen. Doch was heißt das für Sparer?

In der Zeit des Moratoriums prüft die Finanzaufsicht, ob eine Bank saniert werden kann – oder abgewickelt wird. Dann wird eine Bank zu einem Entschädigungsfall. Es greift die gesetzliche Einlagensicherung für Sparer: Einlagen bis 100.000 Euro sind geschützt. Der Entschädigungsfonds hat sieben Arbeitstage Zeit für die Auszahlung der Einlagen an die Kunden.



Daneben gibt es noch freiwillige Einlagensicherungen, die weit darüber hinaus gehen. Auch die Greensill Bank will ihre Kunden beruhigen. "Die Spareinlagen der Kunden sind durch den Einlagensicherungsfonds der deutschen Privatbanken geschützt", sagte ein Greensill-Sprecher dazu am Mittwoch.

Finanzgruppe will Insolvenz abwenden

Die Gruppe steuert derweil auf einen Notverkauf zu. So könnte eine endgültige Insolvenz noch verhindert werden.

Die Gesellschaft stehe in exklusiven Verhandlungen mit einem "globalen Finanzinstitut" mit dem Ziel, im Verlauf der Wochen zu einem Abschluss zu kommen, wie Greensill mitteilte. Die Transaktion dürfte große Teile des Geschäfts und der verwalteten Vermögen umfassen. Eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen dürfte erhalten bleiben.