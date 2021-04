Er wurde erstochen

Britischer Multimillionär Richard Sutton ist tot

09.04.2021, 18:28 Uhr | mak, t-online

Der Multimillionär Richard Sutton ist tot. Er wurde leblos in seinem Anwesen in Großbritannien aufgefunden – offenbar ermordet. Ein Tatverdächtiger ist bereits verhaftet.

Der britische Immobilienmogul und Multimillionär Richard Sutton ist tot. Er wurde bereits am Mittwochabend erstochen in seinem Anwesen in der Nähe von Gillingham, südöstlich von London, aufgefunden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch eine Frau, mutmaßlich die Ehegattin Suttons, wurde verletzt gefunden.

Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen im Westen Londons festgenommen, einen 34-jährigen Mann, der ebenfalls verletzt war. Der Mann soll das Ehepaar Sutton gekannt haben, heißt es. Das mögliche Tatmotiv und weitere Details zum Tod des Multimillionärs sind bislang unklar.

Der Mogul besaß über seine Firma "Sir Richard Sutton Limited" ein breites Immobilienportfolio. Ihm gehörte etwa das Londoner Luxushotel "Sheraton Grand London Park Lane" als auch das "Athenaeum Hotel". Sein Unternehmen teilte mit, die Mitarbeiter seien "vom plötzlichen Tod zutiefst traurig und am Boden zerstört".

Erst vergangenes Jahr wählte die britische Zeitung "Sunday Times" Sutton auf Platz 435 der reichsten Menschen des Vereinigten Königreichs. Sutton besaß ein Vermögen von rund 301 Millionen Pfund, umgerechnet rund 348 Millionen Euro. Er wurde 83 Jahre alt.