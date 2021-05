In Grünheide eingeflogen

Elon Musk besucht überraschend Tesla-Baustelle bei Berlin

Zuletzt war er im Herbst da, nun ist er überraschend in Berlin gelandet. Tesla-Chef Elon Musk ist seit Sonntagabend in Deutschland. Grund seines Besuchs: Probleme auf der Baustelle der Gigafactory.

Tesla-Chef Elon Musk ist überraschend in Deutschland eingetroffen. Nach einem Zwischenstopp in London landete Musk am Sonntagabend in Berlin, um zur Baustelle der Gigafactory in Grünheide zu fahren. Das berichtet der "Tagesspiegel".

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bestätigte die Ankunft Musks via Twitter. Der Grund des Besuches sei hauptsächlich ein technischer, so Steinbach, politische Gespräche oder Treffen seien nicht geplant.

Ob es dabei bleibt, ist offen. Denn: Musk war zuletzt im November in Deutschland, seitdem dürfte es gerade rund um die inzwischen verzögerte Baufertigstellung einige Themen geben, die er auch mit den Verantwortlichen in Brandenburg besprechen könnte. Der Produktionsstart in Grünheide war ursprünglich für diesen Sommer geplant, nun könnte er sich wegen Problemen auf der Baustelle bis Ende 2021 verzögern.

Tesla hat noch keine endgültige Baugenehmigung

Tesla baut in Brandenburg seine erste E-Autofabrik in Europa. Auch die weltgrößte Batteriezellenfabrik soll dort entstehen. Allerdings steht die endgültige umweltrechtliche Genehmigung weiter aus. Tesla fertigt das Werk daher auf eigenes Risiko – mithilfe mehrerer vorzeitiger Zulassungen.



Die abschließende Genehmigung dürfte sich nun weiter hinauszögern. Weil Tesla auch den Betrieb der Batteriefabrik in den Bauantrag einbeziehen will, muss dieser voraussichtlich ein weiteres Mal öffentlich ausgelegt werden.

Bedenken gegen die Fabrik kommen von Umweltverbänden und Anwohnern. Weil Tesla zum Teil in einem Wasserschutzgebiet baut, fürchten sie negative Folgen für die Natur durch Gefahrenstoffe und zu hohen Wasserverbrauch.