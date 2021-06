Laut Bericht

Daimler will mehr als 25 Showrooms und Werkstätten verkaufen

07.06.2021, 11:44 Uhr | mak, rtr

Mercedes-Benz-Niederlassung in Berlin (Symbolbild): Drei europäische Niederlassungen könnten bald verkauft sein. (Quelle: STPP/imago images)

Der Autohersteller Daimler prüft die Veräußerung seiner Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Belgien. So könnte das Unternehmen bis zu einer Milliarde einnehmen.

Daimler plant einem Zeitungsbericht zufolge, seine Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Belgien zu verkaufen. Dort besitze der Autohersteller derzeit mehr als 25 Verkaufshäuser, Showrooms und Werkstätten, in denen rund 2.800 Menschen arbeiteten, berichtete das "Handelsblatt" am Montag. Daimler bestätigte der Zeitung, einen Verkauf zu prüfen.

Unter Berufung auf Branchenkreise hieß es, das Unternehmen könnte bis zu einer Milliarde Euro durch den Verkauf an unabhängige Händlergruppen oder Investoren einnehmen – pro Standort 30 bis 40 Millionen Euro.

Das Unternehmen erklärte dem "Handelsblatt", dass ein Verkauf nicht bedeute, dass die Niederlassung geschlossen werde. "In den möglichen Gesprächen mit Interessenten wird der langfristige unternehmerische Erfolg sowie die Fortführung der dortigen Mercedes-Benz-Aktivitäten an den Standorten höchste Priorität haben." Schon jetzt wird der größte Teil der Daimler-Niederlassungen von externen Händlern geführt.