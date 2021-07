Firmenübernahme

Französisches Luxuslabel kauft Onlinehändler

23.07.2021, 16:55 Uhr | AFP

Eine Filiale der französischen Kosmetikkette Sephora (Symbolbild): Das französische Unternehmen will mit dem Kauf des Onlineversands Feelunique vor allem in Großbritannien Fuß fassen. (Quelle: imago images)

Seit 2017 ist die französische Kosmetikkette Sephora in deutschen Fußgängerzonen und Kaufhäusern vertreten. Um die Markenstellung weiter auszubauen, kauft das Unternehmen nun den Onlinehändler Feelunique auf.

Die französische Parfümkette Sephora, Teil des Luxuskonzerns LVMH , kauft den britischen Online-Kosmetikhändler Feelunique. Dies sei der erste Schritt, um die Präsenz von Sephora in Großbritannien zu etablieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt, laut der britischen Presse will Sephora 132 Millionen Pfund (154 Millionen Euro) zahlen.

Feelunique war 2005 gegründet worden und ist nach eigenen Angaben mit rund 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden der größte Onlinehändler für hochwertige Kosmetikprodukte in Europa. Verkauft würden 18.000 Produkte täglich aus 35.000 Angeboten.

Sephora gibt es seit 1969. In stationären Geschäften und im Internet bietet die Kette nach eigenen Angaben mehr als 15.000 Produkte von mehr als 300 Marken an. Die Kette ist in 34 Ländern mit über 2.600 Standorten vertreten.