Neue Läden geplant

Drogeriehändler dm macht deutliches Umsatzplus

11.11.2021, 13:00 Uhr | mak, dpa

Die Drogeriemarktkette dm wächst deutlich: Das Unternehmen konnte seinen Umsatz steigern – allein in Deutschland auf mehr als neun Milliarden Euro. Nun plant der Händler, seine Märkte neu aufzustellen.

Das Drogerieunternehmen dm hat unter anderem auch dank eines kräftigen Schubs im Onlinehandel seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) um 6,5 Prozent gesteigert. Die Erlöse wuchsen damit auf 12,3 Milliarden Euro (im Vorjahr: 11,5 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Donnerstag weiter mit.

Alleine in Deutschland erwirtschaftete dm mehr als neun Milliarden Euro – ein Plus von 5,8 Prozent. Zum Gewinn macht der Drogeriehändler traditionell keine Angaben.

Die Drogeriemarktkette ist in bislang 13 europäischen Ländern mit mehr als 3.800 Filialen vertreten, davon mehr als 2.000 in Deutschland. Im Frühjahr 2022 soll Polen als 14. Land hinzukommen.

Händler will Läden neu gestalten

Im Geschäftsjahr 2020/21 hatte dm rund 110 Millionen Euro in sein deutsches Filialnetz gesteckt, weitere 120 Millionen sollen in den kommenden Monaten folgen und in Umbau und Neueröffnungen von Märkten fließen. So sollen 55 neue Läden entstehen.



Der "Lebensmittel Zeitung" berichteten mehrere Lieferanten, dass sich die dm-Läden deutlich verändern sollten. "Die Zeit ist reif für eine konzeptionelle Weiterentwicklung", zitiert das Blatt einen Lieferanten.

Von mehr "Wohlfühlatmosphäre" ist demnach die Rede, vor allem die Parfum-, Beauty- und Fotoabteilungen sollen neu gestaltet werden.



Laut dem Bericht plant der Drogeriehändler erste Testmärkte in Deutschland, offenbar bereits im Laufe des kommenden Jahres. Mithilfe des neuen Aussehens will dm offenbar dauerhaft mehr Kunden und somit Wachstum erreichen.