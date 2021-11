Corona-Welle

Den Drogeriemärkten gehen die Selbsttests aus

17.11.2021, 12:51 Uhr | mak, t-online

Ein Corona-Selbsttest (Symbolbild): So testen sich viele Menschen zu Hause auf das Coronavirus. (Quelle: teutopress/imago images)

Mit Freunden zu Hause treffen oder einen Verwandten besuchen? Wer sich aktuell zu Hause auf das Coronavirus testen lassen möchte, könnte enttäuscht werden. Denn die Kits sind vielerorts ausverkauft.

Die Inzidenz steigt und steigt, Deutschland steckt – mal wieder – in einer Corona-Welle. Besonders unter Ungeimpften grassiert das Virus. Doch wer sich zu Hause selbst testen möchte, um auf Nummer sicher zu gehen, wird aktuell enttäuscht. Denn Deutschlands Drogeriemärkten gehen die Corona-Selbsttests aus. Das ergab eine Abfrage von t-online unter den größten Ketten.

Deutschlands größter Drogeriehändler beschwichtigte auf Anfrage. "Derzeit kann es aufgrund der schwankenden Nachfrage sowie gestörter Lieferketten dazu kommen, dass nicht immer alle Produkte ausreichend verfügbar sind", sagte Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer zuständig für Beschaffung. "Unsere dm-Märkte werden jedoch regelmäßig mit neuer Ware beliefert."

Auch online sind kaum Selbsttests verfügbar

Kunden berichten t-online dagegen, dass sie in einigen dm-Märkten weggeschickt würden, da die Selbsttests verkauft seien, in anderen Filialen würde die Abgabemenge reduziert – auf etwa drei oder fünf Tests, je nach Markt.



Von dm-Manager Bayer hört man das nicht, im Gegenteil: Kunden hätten außerdem die Möglichkeit, über die Homepage oder die App der Drogeriekette, die "Verfügbarkeit der Selbsttest vor Ort zu prüfen und beispielsweise die 'Express-Abholung' zu nutzen", so Bayer.

Doch wer das vorhat, wird nur selten fündig: Von vier Selbsttests, die dm anbietet, lassen sich drei in Filialen abholen. Wer sie dann etwa in einem Laden in Berlin abholen möchte, der bekommt nur eine Karte mit vielen roten und wenigen grünen Kreuzen angezeigt. Doch online bestellen geht beim Gros der Tests ebenfalls nicht: Drei von vier Kits lassen sich aktuell nicht liefern.

Rossmann sieht nur "punktuell" und "kurzfristig" Engpässe

Bei der Konkurrenz sieht es noch düsterer aus: Bei Rossmann ist von vier Selbsttests nur einer online verfügbar – und der kostet 6,99 Euro, da er einen eigenen Testnachweis enthält. Die anderen sind "aktuell nicht vorrätig".



Von Rossmann heißt es zu den Selbsttests nur: "Die Verfügbarkeit ist grundsätzlich gesichert, es kann jedoch aufgrund der derzeit hohen Nachfrage punktuell zu kurzfristigen Engpässen kommen." Man behalte die Situation weiterhin im Auge.

Supermärkte beobachten gestiegene Nachfrage

Auch Discounter und Supermärkte bieten Selbsttests an, hier scheint die Situation aber noch entspannter zu sein. So heißt es von Aldi Süd auf Anfrage von t-online, man bemerke aktuell zwar eine erhöhte Nachfrage nach Corona-Selbsttests.



"Die Bestände in unseren Filialen werden täglich überprüft", so eine Sprecherin weiter. "Zum jetzigen Zeitpunkt erwarten wir keine Engpässe und stellen uns auf eine erhöhte Nachfrage ein."

Auch der Konkurrent Kaufland beobachte die vergangenen Wochen eine "gestiegene Nachfrage". Aber: "Die Warenverfügbarkeit ist sichergestellt."

Wer im Moment aber keinen Selbsttest bekommt, sollte nicht verzagen: Denn die Corona-Teststationen bieten seit Samstag wieder kostenlose Tests an.