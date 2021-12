Einzelhandel

Online-Möbelhändler Home24 übernimmt Butlers

23.12.2021, 16:44 Uhr | cho, t-online

Butlers-Filiale (Symbolbild): Die Wohndeko-Kette soll im zweiten Quartal 2022 an Home24 gehen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Eigentlich hat sich die Wohndeko-Kette wieder berappelt, doch der Entschluss von Butlers-Gründer Wilhelm Josten steht: Das Familienunternehmen geht an Home24. Was das für die Filialen und die Ausrichtung der Marke bedeutet.

Möbel treffen auf Wohnaccessoires: Der Berliner E-Commerce-Händler Home24 übernimmt das Handelsunternehmen Butlers – samt seiner 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Online-Händler will damit nicht nur sein Sortiment, sondern auch sein stationäres Geschäft ausbauen.

"Die Sortimente von Butlers und Home24 ergänzen sich ideal. Gemeinsam schaffen wir vom großen Möbelstück bis zum Accessoire auf dem gedeckten Tisch ein umfassendes Angebot", begründete Home24-Geschäftsführer Marc Appelhoff am Donnerstag den Kauf. Er will die Butlers-Filialen nutzen, um sie zu Showrooms für Möbel auszubauen. Aktuell betreibt Home24 zehn solcher Ausstellungsräume.

Butlers-Übernahme lässt Home24-Aktie steigen

Für Butlers ist das eine Kehrtwende. Denn nach der überstandenen Insolvenz hatte sich die Kette eigentlich von Möbeln verabschiedet, um sich auf Deko-, Tischaccessoires und Geschenkartikel zu konzentrieren. Und das offensichtlich mit Erfolg. So blieb mehr Platz für jene Waren, die zu Impulskäufen verleiten – und Butlers das Geld bringen.

An der Börse kam die Nachricht von der Übernahme aber gut an. Home24 , das seit Montag nicht mehr im SDax vertreten ist, gewann am Donnerstag zeitweise mehr als 8 Prozent.

Übernahme soll bis Mitte 2022 gelingen

Wie viel Geld Home24 für Butlers genau auf den Tisch legen wird, ist noch unklar. Die beiden Unternehmen hatten aufgrund der schwer abzuschätzenden Corona-Entwicklung eine Spanne vereinbart. Je nachdem, wie die Geschäfte von Butlers bis Juni 2022 laufen, könnte sich die Bewertung voraussichtlich zwischen 70 und 100 Millionen Euro bewegen. Home24 rechnet damit, die Übernahme im zweiten Quartal 2022 abzuschließen – sofern bis dahin die Kartellfreigabe steht.

Teil des Deals ist, dass Home24 75 Prozent der Anteile an der Butlers Holding direkt kauft und Butlers-Gründer Wilhelm Josten für das letzte Viertel Aktien von Home24 erhält. Das entspräche 3,9 Prozent der Anteile am Online-Händler, was ihn zum größten Einzelaktionär der Gruppe machen würde. Er soll zudem für Home24 arbeiten, über die genaue Position entscheidet der Aufsichtsrat.

Butlers plant für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 95 Millionen Euro – das wären 15 Millionen Euro mehr als 2019. Laut Home24 ist die Kette 2020 und 2021 "signifikant profitabel". Der Online-Händler selbst hingegen schreibt Verluste. 2020 blieb trotz eines Rekordumsatzes von 492 Millionen Euro unterm Strich ein Minus von 17,1 Millionen Euro.