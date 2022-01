Nach fast drei Jahren

Rendite zehnjähriger Bundesanleihen dreht ins Positive

19.01.2022, 08:27 Uhr | rtr

Positive Rendite für Sparer (Symbolbild): Die zehnjährige Bundesanleihe drehte zum ersten Mal seit knapp drei Jahren wieder ins Positive. (Quelle: fizkes/Thinkstock by Getty-Images)

Erstmals seit Mai 2019 drehen die Zinsen für zehnjährige deutsche Bundesanleihen ins Positive: Sparer erhalten somit wieder Geld für ihre Kredite an den Staat.

Anleger bekommen wieder Geld für ihre Kredite an den deutschen Staat. Erstmals seit Anfang Mai 2019 stieg die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen Bundesanleihe am Mittwoch über null Prozent und erreichte plus 0,006 Prozent.

Hintergrund ist ein Ausverkauf bei US-Bonds. In dessen Sog werfen Investoren auch deutsche Titel aus ihren Depots. Die Rendite der vergleichbaren US-Treasuries stieg wegen der Aussicht auf baldige Zinserhöhungen der Notenbank Fed auf plus 1,884 Prozent.