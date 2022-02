"Fundament droht zu erodieren"

Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immer weiter

02.02.2022, 12:29 Uhr | dpa-AFX

Apotheke in Stuttgart (Symbolbild): In Deutschland kommen etwa 22 Apotheken auf 100.000 Einwohner – deutlich weniger als in anderen EU-Ländern. (Quelle: Michael Weber/imago images)