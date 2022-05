39 Prozent gaben an, aktuell auf unn├Âtige Fahrten zu verzichten und weniger als gew├Âhnlich zu fahren. 37 Prozent achteten bei ihren Fahrten auf eine spritsparende Fahrweise. Doch bei manchen Menschen gibt es offenbar wenig Einsparpotenzial, 26 Prozent gaben an, weniger fahren zu wollen, aber auf das Auto angewiesen zu sein.

Dadurch werden E-Autos eine interessante Alternative. F├╝r 27 Prozent der Befragten steht dabei der Umweltgedanke im Vordergrund, aber f├╝r 24 Prozent stellen die aktuellen Benzinpreise einen Grund dar, ├╝ber ein E-Auto als kosteng├╝nstigere Alternative nachzudenken. Doch auch Strom ist in den vergangenen Monaten teurer geworden. 42 Prozent der Befragten schreckt das von einem Umstieg ab. Wie ein E-Auto weniger Strom verbraucht, lesen Sie hier.

Die Sorge sei nachvollziehbar, sagt Nils Reich, Axa-Vorstand und zust├Ąndig f├╝r Sachversicherungen. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist die zwingende Grundvoraussetzung f├╝r einen schnellen Ausbau der E-Mobilit├Ąt. Nur so l├Ąsst sich der Strompreis langfristig stabilisieren."

Hohe Anschaffungskosten schrecken ab

W├Ąhrend das Aufladen der E-Autos derzeit deutlich g├╝nstiger ist als das Volltanken an der Tankstelle, ist der Kauf eines E-Autos weiterhin vielen zu teuer. 56 Prozent der Befragten gaben an, dass die hohen Anschaffungskosten einem Kauf im Weg st├╝nden.

Ebenfalls abschreckend wirkt sich die Ladeinfrastruktur aus. 51 Prozent ist diese nicht umfangreich genug und steht deshalb einer Entscheidung f├╝r ein E-Auto entgegen.

Damit einher geht auch die Sorge von 45 Prozent der Befragten, dass die individuelle Reichweite des Autos ihnen nicht ausreichen w├╝rde. Bei 23 Prozent kommt dann noch eine gewisse Skepsis der neuen Technologie gegen├╝ber hinzu, sie bef├╝rchten vermehrte Reparaturen und teurere Ersatzteile.

Jeder achte Haushalt denkt ├╝ber Kauf nach

W├Ąhrend die Axa-Studie das generelle Interesse an einem E-Auto abbildet, fragte eine aktuelle repr├Ąsentative Studie des Digitalverbands Bitkom nach einem konkreten Kaufinteresse.

Dabei gaben 12 Prozent an, ├╝ber den Kauf eines Elektroautos in den kommenden zwei Jahren nachzudenken. Damit stieg der Anteil gegen├╝ber Januar 2022 weiter an, vor dem Beginn des Krieges lag der Wert noch bei 10 Prozent.

Auch hier spielen die hohen Benzinpreise eine Rolle. Acht Prozent der Befragten sagten, sie haben ihre Entscheidung "voll und ganz" beeinflusst, bei 15 Prozent spielten sie teilweise in die Entscheidung hinein. 71 Prozent hatten schon zuvor ├╝ber den Umstieg nachgedacht.

Weniger E-Autos zugelassen als im Vorjahr

Doch das generell gestiegene Interesse an E-Autos schl├Ągt sich noch nicht in den aktuellen Zulassungszahlen nieder. Im April wurden weniger Autos zugelassen als noch im Vorjahr. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mit.

Erstmals seit langer Zeit waren von dem R├╝ckgang auch die reinen Elektroautos betroffen. Insgesamt kamen im April laut KBA etwas mehr als 180.260 Neuwagen auf die Stra├čen. Das waren fast 22 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres.

Bei 22.175 Neuwagen handelte es sich um Batteriefahrzeuge. Hier ging die Zahl verglichen mit dem April 2021 um knapp sieben Prozent zur├╝ck. Der Wirtschaftspr├╝fergesellschaft EY zufolge erh├Âhte sich aber im gleichen Zeitraum ihr Anteil an den Neuzulassungen im April um knapp zwei Prozentpunkte auf aktuell 12,3 Prozent.