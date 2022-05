Ein neues Terminal zum Import von FlĂŒssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven soll Deutschland unabhĂ€ngiger von Gasimporten aus Russland machen – die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt allerdings einen sofortigen Baustopp gefordert. Mit dem Bau drohe die unumkehrbare Zerstörung eines Unterwasser-Biotops, außerdem wĂŒrden Schweinswale gefĂ€hrdet, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Energieminister: Terminal ist elementare SĂ€ule

Die ersten Arbeiten fĂŒr das Terminal in Wilhelmshaven sollen noch in dieser Woche beginnen, wie Niedersachsens Energieministerium angekĂŒndigt hatte. Am Donnerstag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) in Hooksiel bei Wilhelmshaven erwartet, um eine AbsichtserklĂ€rung zu unterzeichnen, den Standort "zu einer Drehscheibe fĂŒr saubere Energie fĂŒr Deutschland" auszubauen. SpĂ€testens Anfang 2023 soll der LNG-Import beginnen.