Der Anteil an Frauen in FĂŒhrungspositionen deutscher Dax-Unternehmen ist weiter gestiegen. Im Vergleich hinkt Deutschland anderen Industrienationen aber immer noch hinterher.

Frauen kommen in der Topetage der grĂ¶ĂŸten deutschen Börsenunternehmen schrittweise voran. Nach Daten der Organisation "Frauen in die AufsichtsrĂ€te" (Fidar) ist der Anteil von Managerinnen in den VorstĂ€nden der 40 Dax-Konzerne seit Jahresbeginn von 18,5 auf 19,1 Prozent gestiegen.