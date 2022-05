Die meisten deutschen Banken gehen davon aus, dass die Zinsen f├╝r Darlehen schon in den kommenden Wochen nach oben klettern werden. Die Geldh├Ąuser nehmen die erwartete Zinswende der EZB vorweg.

Wer ein Auto , Haus oder eine Waschmaschine auf Pump kaufen will, sollte sich beeilen: Die Zinsen f├╝r Konsum- und Immobilienkredite d├╝rften schon in den kommenden Wochen deutlich steigen. Das geht aus einer Umfrage unter Deutschlands gr├Â├čten Banken im Auftrag des Kreditvergleichportals Smava hervor, die t-online vorab vorliegt.

Demnach rechnen fast 70 Prozent der Geldh├Ąuser, die an der anonymen Befragung teilgenommen haben, damit, dass die Zinsen "in den n├Ąchsten Wochen" anziehen werden. Knapp 8 Prozent gehen im Falle von Konsumkrediten sogar von "stark steigenden" Zinss├Ątzen aus. Bei Immobilienkrediten, die sich am Zinssatz der Bundesanleihen orientieren, rechnen rund 15 Prozent der befragten Institute mit einem starken Anstieg.