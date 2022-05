Aktualisiert am 26.05.2022 - 12:05 Uhr

Aktualisiert am 26.05.2022 - 12:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesweite Störung bei Kartenzahlung auch am Donnerstag

In vielen GeschÀften in Deutschland können Kunden weiter nur mit Bargeld zahlen. Die Probleme mit EC- oder Kreditkarten sind noch nicht behoben. Welche HÀndler besonders betroffen sind.

Ein Softwarefehler bei bestimmten Kartenzahlungsterminals beschĂ€ftigt den Handel auch an diesem Donnerstag. Schon seit Dienstagvormittag können Kunden vielerorts ihre EinkĂ€ufe nicht wie gewohnt per Giro- oder Kreditkarte bezahlen, sondern mĂŒssen auf Bargeld zurĂŒckgreifen. Betroffen sind unter anderem SupermĂ€rkte, Tankstellen, BĂ€cker und Apotheken.

Sowohl der Zahlungsdienstleister Payone als auch der Finanzdienstleister Concardis weisen auf ihren Webseiten weiter darauf hin, keinen eigenstÀndigen Neustart an den GerÀten des Typs Verifone H5000 vorzunehmen und diese unverÀndert am Strom sowie am Netzwerk angeschlossen zu lassen. Der Hersteller arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben.