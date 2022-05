Es w├Ąre eine kuriose Entwicklung: Eigentlich will der Bund Tanken ab Juni f├╝r drei Monate billiger machen. Doch Wirtschaftsminister Habeck f├╝rchtet nun, dass die Spritpreise anziehen k├Ânnten ÔÇô wegen der hohen Nachfrage.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) hat nicht ausgeschlossen, dass der Tankrabatt auch zu h├Âheren Spritpreisen f├╝hren kann ÔÇô "wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren". Dann sei die Nachfrage noch viel gr├Â├čer "und das Benzin wird auf einmal ein noch kostbareres Gut und dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben", sagte Habeck am Freitag den Sendern RTL/ntv.