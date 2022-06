Aktualisiert am 05.06.2022 - 12:47 Uhr

Aktualisiert am 05.06.2022 - 12:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auch deutsche Autobesitzer sind betroffen: Mercedes-Benz ruft zahlreiche Fahrzeuge zur├╝ck. Durch Korrosion am Bremskraftverst├Ąrker k├Ânnte die Unfallgefahr in vielen F├Ąllen deutlich erh├Âht sein.

Mercedes-Benz ruft dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge wegen m├Âglicher Bremsprobleme weltweit fast eine Million ├Ąltere Fahrzeuge zur├╝ck. Betroffen sind demnach ML-, GL- und R-Klasse-Autos der Baujahre 2004 bis 2015, wie die Beh├Ârde in ihrer R├╝ckrufdatenbank mitteilte. Auf Deutschland entfallen vermutlich ann├Ąhernd 70.000 Autos.

Korrosion am Bremskraftverst├Ąrker k├Ânne schlimmstenfalls dazu f├╝hren, dass die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssystem unterbrochen werde. "In der Folge kommt es zum Ausfall der Betriebsbremse", berichtete das Bundesamt.

Der Hersteller teilte am Samstag auf Anfrage in Stuttgart mit, bei den betroffenen Autos k├Ânnte der Bremskraftverst├Ąrker wegen Korrosion an den F├╝gestellen des Geh├Ąuses nicht mehr richtig funktionieren ÔÇô das habe eine ├ťberpr├╝fung von Einzelf├Ąllen ergeben.