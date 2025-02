Die gesetzliche Rente allein reicht für viele Menschen nicht mehr aus. Warum sich die Rentenlücke in Zukunft weiter vergrößert und was das für Ihre Altersvorsorge bedeutet.

Die Rente schrumpft: Warum die Rentenlücke immer größer wird

Der Gender-Save-Gap: Warum Frauen besonders betroffen sind

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Der Begriff "Gender-Save-Gap" beschreibt die finanzielle Schieflage zwischen den Geschlechtern in der Altersvorsorge. Laut Umfrage sparen 30 Prozent der Frauen keinen einzigen Cent für das Alter, während dies nur auf 19 Prozent der Männer zutrifft. Zudem können 25 Prozent der Frauen weniger als 100 Euro monatlich zur Seite legen – doppelt so viele wie bei den Männern.

Die 1-Million-Euro-Rentenlücke: So entsteht sie

Wie Sie Ihre Rentenlücke schließen können

"Bei der Altersvorsorge setzen viele auf Sicherheit, aber die hat ihren Preis", so Sulilatu. Die Garantien der Finanzprodukte führten dazu, dass das Geld nicht renditeträchtig in den Aktienmarkt investiert werden könne und die Renditen kaum deutlich über der Inflationsrate liegen. Der "Finanztip"-Experte rät dazu, 15 Prozent des Nettogehalts in einen weltweit gestreuten Aktien-ETF zu investieren. So kann die Inflation langfristig ausgeglichen werden.